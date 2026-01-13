Мбаппе стал первым, кто отреагировал на увольнение Алонсо. Заявление звезды

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал первым из игроков команды, кто публично отреагировал на увольнение Хаби Алонсо. Француз опубликовал прощальное сообщение, поблагодарив наставника за совместную работу и доверие.

«Это было недолго, но для меня большое удовольствие играть под вашим руководством и учиться у вас. Спасибо за доверие. Я запомню вас как тренера с четким видением и глубоким пониманием футбола», – написал Мбаппе.

Напомним, Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Его заменит Альваро Арбелоа.