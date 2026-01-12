За границу не поедут. СК Полтава начал учебно-тренировочный сбор

В понедельник, 12 января, СК «Полтава» начала подготовку ко второй части сезона. Пока команда тренируется в зале для футзала, о чем Sport.ua сообщал ранее.

Первый этап подготовки аутсайдер УПЛ проведет в Полтаве. Продлится он до 6 февраля.

СК «Полтава» проведет три контрольных матча. Запланированы двусторонний поединок (24 января) и два спарринга – с ФК «Тростянец» (31 января) и «Ингульцом» (6 февраля). Все матчи состоятся в Полтаве.

Затем команда отправится на Закарпатье. Во время второго этапа полтавчане проведут контрольную игру с лидером Первой лиги – «Буковиной».

В первой части чемпионата СК «Полтава» набрал 9 очков. Команда замыкает турнирную таблицу УПЛ.