Аутсайдер УПЛ после отпуска начнет заниматься в зале для мини-футбола
Возможно, команда Полтава отправится на учебно-тренировочные сборы на Закарпатье
Футболисты команды Полтава вернутся с отпуска 11 января и приступят к занятиям.
Как стало известно Sport.ua, игроки начнут тренироваться в зале для мини-футбола, поскольку у клуба нет поля со штучным покрытием.
Ранее сообщалось, что Полтава не поедет на сборы за границу. Вполне возможно, что команда отправится на Закарпатье.
В ближайшее время к Полтаве могут присоединиться полузащитники Александр Пятов, Валерий Сад и форвард Сергей Кисленко, которые покинут Ингулец из-за конфликта с Александром Поварзнюком.
В таблице чемпионата Украины Полтава с девятью очками занимает последнее, 16-е место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-футболист киевского «Динамо» не собирается покидать столицу Украины
Сборная Франции завоевала комфортную победу