Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аутсайдер УПЛ после отпуска начнет заниматься в зале для мини-футбола
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 17:01 |
Аутсайдер УПЛ после отпуска начнет заниматься в зале для мини-футбола

Возможно, команда Полтава отправится на учебно-тренировочные сборы на Закарпатье

СК Полтава

Футболисты команды Полтава вернутся с отпуска 11 января и приступят к занятиям.

Как стало известно Sport.ua, игроки начнут тренироваться в зале для мини-футбола, поскольку у клуба нет поля со штучным покрытием.

Ранее сообщалось, что Полтава не поедет на сборы за границу. Вполне возможно, что команда отправится на Закарпатье.

В ближайшее время к Полтаве могут присоединиться полузащитники Александр Пятов, Валерий Сад и форвард Сергей Кисленко, которые покинут Ингулец из-за конфликта с Александром Поварзнюком.

В таблице чемпионата Украины Полтава с девятью очками занимает последнее, 16-е место.

Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Комментарии
