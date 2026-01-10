Аутсайдер УПЛ после отпуска начнет заниматься в зале для мини-футбола

Футболисты команды Полтава вернутся с отпуска 11 января и приступят к занятиям.

Как стало известно Sport.ua, игроки начнут тренироваться в зале для мини-футбола, поскольку у клуба нет поля со штучным покрытием.

Ранее сообщалось, что Полтава не поедет на сборы за границу. Вполне возможно, что команда отправится на Закарпатье.

В ближайшее время к Полтаве могут присоединиться полузащитники Александр Пятов, Валерий Сад и форвард Сергей Кисленко, которые покинут Ингулец из-за конфликта с Александром Поварзнюком.

В таблице чемпионата Украины Полтава с девятью очками занимает последнее, 16-е место.