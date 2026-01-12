Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 20:15
Сын Андрея Тлумака тренируется в Полтаве и ведет переговоры о контракте

Юрий Тлумак может присоединиться к аутсайдеру УПЛ

ФК Нива Тернополь. Юрий Тлумак

23-летний хавбек Юрий Тлумак может продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

Как стало известно Sport.ua, Тлумак тренируется с аутсайдером чемпионата – Полтавой. Полтавчане уже вышли из отпуска и сейчас занимаются в зале для игры в мини-футбол в своем городе. Тлумак уже ведет переговоры с руководством клуба о контракте.

Тлумак стал свободным агентом в январе 2026 года, когда покинул Ниву Тернополь. За тернопольскую команду Юрий выступал с лета 2025 года.

В сезоне Первой лиги 2025/26 Тлумак провел 17 матчей и забил один гол. Также Юрий сыграл три поединка в Кубке Украины и отметился одним ассистом. Трансферная стоимость Юрия Тлумака по версии Transfermarkt составляет 150 тысяч евро.

Юрий Тлумак – сын Андрея Тлумака, известного бывшего голкипера Карпат, который сейчас работает директором по развитию.

Ранее Sport.ua также сообщал о том, что вместе с Полтавой тренируется экс-вингер Александрии Ярослав Базаев.

Трансферная история Юрия Тлумака

