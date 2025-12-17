Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Карпат покинул клуб Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
17 декабря 2025, 07:26 |
1343
0

Юрий Тлумак покинул расположения тернопольской «Нивы»

ФК Нива. Юрий Тлумак

Тернопольская Нива официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Юрием Тлумаком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Контракт Тлумака с тернопольским клубом действовал до лета 2026 года.

«Благодарим Юрия за время, проведенное в «Ниве», профессионализм и самоотдачу. Желаем успешного продолжения карьеры и новых достижений», – говорится в сообщении.

Юрий присоединился к тернопольской команде всего полгода назад. За этот период он провел 18 матчей и отметился одним голом, расстроив голкипера сумской Виктории.

Юрий Тлумак Нива Тернополь Первая лига Украины расторжение контракта чемпионат Украины по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Нива Тр
