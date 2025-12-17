ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Карпат покинул клуб Первой лиги Украины

Тернопольская Нива официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Юрием Тлумаком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Контракт Тлумака с тернопольским клубом действовал до лета 2026 года.

«Благодарим Юрия за время, проведенное в «Ниве», профессионализм и самоотдачу. Желаем успешного продолжения карьеры и новых достижений», – говорится в сообщении.

Юрий присоединился к тернопольской команде всего полгода назад. За этот период он провел 18 матчей и отметился одним голом, расстроив голкипера сумской Виктории.