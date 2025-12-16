Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги
Украина. Первая лига
16 декабря 2025, 11:21 | Обновлено 16 декабря 2025, 11:25
1578
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги

Тернопольская «Нива» и Юрий Вирт договорились о прекращении сотрудничества

16 декабря 2025, 11:21 | Обновлено 16 декабря 2025, 11:25
1578
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги
ФК Нива Тернополь

Известный украинский специалист Юрий Вирт покинул должность главного тренера тернопольской «Нивы». Клуб из Первой лиги также сообщил о прекращении сотрудничества с ассистентом наставника Александром Зотовым.

«Искренне благодарим Юрия Николаевича и Александра Сергеевича за проделанную работу, профессионализм и преданность делу. За время работы игроки переняли от тренеров важный опыт и уверенность.

Под их руководством команда в каждом матче демонстрировала характер, самоотдачу, борьбу и характер на поле, что положительно повлияло как на результаты, так и на будущее развитие футболистов.

Спасибо за совместную работу и желаем Юрию Николаевичу и Александру Сергеевичу новых амбициозных вызовов и успехов в дальнейшей тренерской карьере», – сообщила «Нива».

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Вирт возглавил «Ниву» в сентябре 2024 года. За этот период команда провела 37 официальных матчей, в которых одержала 13 побед, 12 раз сыграла вничью и 12 матчей завершила поражением.

Ранее Sport.ua сообщил о том, что Вирт покинул должность главного тренера тернопольской команды.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Ливерпуля возглавил клуб в Саудовской Аравии
Милевский встретился со Срной. О чем говорили легенды Динамо и Шахтера?
Карпаты возглавит испанский специалист. Лупашко покинет львовский клуб
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь Юрий Вирт Александр Зотов отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: ФК Нива Тр
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Футбол | 15 декабря 2025, 19:01 0
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко

Лондонский клуб поздравил украинца с днем ​​рождения

Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16 декабря 2025, 07:02 4
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо

Бывший президент клуба поддерживает кандидатуру Костюка

Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Футбол | 16.12.2025, 07:10
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
САБО: «Этот футболист вырос, ибо мы в свое время с ним много работали»
Футбол | 16.12.2025, 11:04
САБО: «Этот футболист вырос, ибо мы в свое время с ним много работали»
САБО: «Этот футболист вырос, ибо мы в свое время с ним много работали»
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 90
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 24
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 21
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем