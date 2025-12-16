ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги

Известный украинский специалист Юрий Вирт покинул должность главного тренера тернопольской «Нивы». Клуб из Первой лиги также сообщил о прекращении сотрудничества с ассистентом наставника Александром Зотовым.

«Искренне благодарим Юрия Николаевича и Александра Сергеевича за проделанную работу, профессионализм и преданность делу. За время работы игроки переняли от тренеров важный опыт и уверенность.

Под их руководством команда в каждом матче демонстрировала характер, самоотдачу, борьбу и характер на поле, что положительно повлияло как на результаты, так и на будущее развитие футболистов.

Спасибо за совместную работу и желаем Юрию Николаевичу и Александру Сергеевичу новых амбициозных вызовов и успехов в дальнейшей тренерской карьере», – сообщила «Нива».

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Вирт возглавил «Ниву» в сентябре 2024 года. За этот период команда провела 37 официальных матчей, в которых одержала 13 побед, 12 раз сыграла вничью и 12 матчей завершила поражением.

Ранее Sport.ua сообщил о том, что Вирт покинул должность главного тренера тернопольской команды.