Хавбек Реала возглавляет рейтинг бомбардиров на Кубке африканских наций
Браим Диас забил 4 мяча за сборную Марокко
Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас лидирует в гонке бомбардиров на Кубке африканских наций.
Он забил 4 гола на турнире и находится на вершине таблицы результативности среди всех участников соревнования.
Хавбек, выступающий за сборную Марокко, проявил себя как главный голеадор команды, проведя 3 мяча в матчах группового этапа, а затем стал автором победного гола в игре 1/8 финала КАН против Танзании (1:0).
У Браима Диаса есть много преследователей. 7 игроков забили по 3 мяча, а 12 футболистов отличились по 2 раза. Также на турнире зафиксировано 4 автогола.
На Кубке африканских наций стартует стадия 1/4 финала. Четвертьфинальные пары пройдут 9 и 10 января (по сетке): Мали – Сенегал, Египет – Кот-д’Ивуар, Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия.
Лучшие бомбардиры КАН
4 гола
- Браим Диас (Марокко)
3 гола
- Рияд Марез (Алжир)
- Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
- Мохамед Салах (Египет)
- Аюб Эль-Кааби (Марокко)
- Лассин Синайоко (Мали)
- Виктор Осимхен (Нигерия)
- Адемола Лукман (Нигерия)
2 гола
- Ибрагим Маза (Алжир)
- Кристиан Кофане (Камерун)
- Гаэль Какута (ДР Конго)
- Базумана Туре (Кот-д'Ивуар)
- Жени Катаму (Мозамбик)
- Рафаэл Оньедика (Нигерия)
- Освин Апполлис (ЮАР)
- Лайл Фостер (ЮАР)
- Пап Гуйе (Сенегал)
- Николас Джексон (Сенегал)
- Шериф Ндиайе (Сенегал)
- Элиас Ашури (Тунис)
Инфографика
