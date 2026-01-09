Хавбек Реала возглавляет рейтинг бомбардиров на Кубке африканских наций

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас лидирует в гонке бомбардиров на Кубке африканских наций.

Он забил 4 гола на турнире и находится на вершине таблицы результативности среди всех участников соревнования.

Хавбек, выступающий за сборную Марокко, проявил себя как главный голеадор команды, проведя 3 мяча в матчах группового этапа, а затем стал автором победного гола в игре 1/8 финала КАН против Танзании (1:0).

У Браима Диаса есть много преследователей. 7 игроков забили по 3 мяча, а 12 футболистов отличились по 2 раза. Также на турнире зафиксировано 4 автогола.

На Кубке африканских наций стартует стадия 1/4 финала. Четвертьфинальные пары пройдут 9 и 10 января (по сетке): Мали – Сенегал, Египет – Кот-д’Ивуар, Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия.

Лучшие бомбардиры КАН

4 гола

Браим Диас (Марокко)

3 гола

Рияд Марез (Алжир)

Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)

Мохамед Салах (Египет)

Аюб Эль-Кааби (Марокко)

Лассин Синайоко (Мали)

Виктор Осимхен (Нигерия)

Адемола Лукман (Нигерия)

2 гола

Ибрагим Маза (Алжир)

Кристиан Кофане (Камерун)

Гаэль Какута (ДР Конго)

Базумана Туре (Кот-д'Ивуар)

Жени Катаму (Мозамбик)

Рафаэл Оньедика (Нигерия)

Освин Апполлис (ЮАР)

Лайл Фостер (ЮАР)

Пап Гуйе (Сенегал)

Николас Джексон (Сенегал)

Шериф Ндиайе (Сенегал)

Элиас Ашури (Тунис)

Инфографика