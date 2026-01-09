Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Реала возглавляет рейтинг бомбардиров на Кубке африканских наций
Кубок африканских наций
09 января 2026, 16:23 | Обновлено 09 января 2026, 16:40
300
0

Хавбек Реала возглавляет рейтинг бомбардиров на Кубке африканских наций

Браим Диас забил 4 мяча за сборную Марокко

09 января 2026, 16:23 | Обновлено 09 января 2026, 16:40
300
0
Хавбек Реала возглавляет рейтинг бомбардиров на Кубке африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас лидирует в гонке бомбардиров на Кубке африканских наций.

Он забил 4 гола на турнире и находится на вершине таблицы результативности среди всех участников соревнования.

Хавбек, выступающий за сборную Марокко, проявил себя как главный голеадор команды, проведя 3 мяча в матчах группового этапа, а затем стал автором победного гола в игре 1/8 финала КАН против Танзании (1:0).

У Браима Диаса есть много преследователей. 7 игроков забили по 3 мяча, а 12 футболистов отличились по 2 раза. Также на турнире зафиксировано 4 автогола.

На Кубке африканских наций стартует стадия 1/4 финала. Четвертьфинальные пары пройдут 9 и 10 января (по сетке): Мали – Сенегал, Египет – Кот-д’Ивуар, Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия.

Лучшие бомбардиры КАН

4 гола

  • Браим Диас (Марокко)

3 гола

  • Рияд Марез (Алжир)
  • Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
  • Мохамед Салах (Египет)
  • Аюб Эль-Кааби (Марокко)
  • Лассин Синайоко (Мали)
  • Виктор Осимхен (Нигерия)
  • Адемола Лукман (Нигерия)

2 гола

  • Ибрагим Маза (Алжир)
  • Кристиан Кофане (Камерун)
  • Гаэль Какута (ДР Конго)
  • Базумана Туре (Кот-д'Ивуар)
  • Жени Катаму (Мозамбик)
  • Рафаэл Оньедика (Нигерия)
  • Освин Апполлис (ЮАР)
  • Лайл Фостер (ЮАР)
  • Пап Гуйе (Сенегал)
  • Николас Джексон (Сенегал)
  • Шериф Ндиайе (Сенегал)
  • Элиас Ашури (Тунис)

Инфографика

По теме:
Мали – Сенегал. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Камерун – Марокко. Прогноз и анонс на четвертьфинал Кубка африканских наций
Мали – Сенегал. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка африканских наций
Кубок африканских наций бомбардиры лучший бомбардир Браим Диас Реал Мадрид сборная Марокко по футболу Рияд Марез Амад Диалло Аюб Эль-Кааби Лассин Синайоко Виктор Осимхен Адемола Лукман Ибрагим Маза Кристиан Кофане Гаэль Какута Жени Катаму Рафаэль Оньедика Лайл Фостер Пап Алассан Гуйе Николас Джексон Шериф Ндиайе сборная Мали по футболу сборная Алжира по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Египта по футболу сборная Камеруна по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Мозамбика по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Туниса по футболу статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09 января 2026, 08:33 5
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения

Киевляне больше не будут работать с компанией «Добробут»

Новичок – в топе. Манчестер Сити за год потратил 0,5 млрд фунтов
Футбол | 09 января 2026, 15:45 0
Новичок – в топе. Манчестер Сити за год потратил 0,5 млрд фунтов
Новичок – в топе. Манчестер Сити за год потратил 0,5 млрд фунтов

Клуб купил Семеньо у Борнмута

Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09.01.2026, 08:03
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
08.01.2026, 07:38
Футбол
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 6
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем