Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026

На командном турнире United Cup 2026 определены участники 1/2 финала.

Полуфинальные пары: США – Польша, Швейцария – Бельгия.

США переиграли Грецию, Польша справилась с Австралией, Швейцария выбила Аргентину, Бельгия одолела Чехию. Все матчевые противостояния завершились со счетом 2:1.

В 2025 году США и Польша играли между собой в финале и тогда победу со счетом 2:0 одержали американцы. В этом сезоне будет ремейк одиночных матчей: Коко Гауфф – Ига Свентек, Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач.

United Cup 2026. Плей-офф, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

США – Греция – 2:1

Австралия – Польша – 1:2

Нижняя часть сетки

Швейцария – Аргентина – 2:1

Бельгия – Чехия – 2:1

United Cup 2026. Плей-офф, пары 1/2 финала

10.01. 08:30. США – Польша

01:00. Швейцария – Бельгия

Сетка плей-офф

Инфографика