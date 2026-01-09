Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026
Сборная США сыграет против команды Польши, Швейцария встретится с Бельгией
На командном турнире United Cup 2026 определены участники 1/2 финала.
Полуфинальные пары: США – Польша, Швейцария – Бельгия.
США переиграли Грецию, Польша справилась с Австралией, Швейцария выбила Аргентину, Бельгия одолела Чехию. Все матчевые противостояния завершились со счетом 2:1.
В 2025 году США и Польша играли между собой в финале и тогда победу со счетом 2:0 одержали американцы. В этом сезоне будет ремейк одиночных матчей: Коко Гауфф – Ига Свентек, Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач.
United Cup 2026. Плей-офф, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
США – Греция – 2:1
Австралия – Польша – 1:2
Нижняя часть сетки
Швейцария – Аргентина – 2:1
Бельгия – Чехия – 2:1
United Cup 2026. Плей-офф, пары 1/2 финала
- 10.01. 08:30. США – Польша
- 10.01. 01:00. Швейцария – Бельгия
Сетка плей-офф
Инфографика
