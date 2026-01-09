Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 15:23 | Обновлено 09 января 2026, 15:25
Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026

Сборная США сыграет против команды Польши, Швейцария встретится с Бельгией

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Ига Свентек (финал United Cup 2025)

На командном турнире United Cup 2026 определены участники 1/2 финала.

Полуфинальные пары: США – Польша, Швейцария – Бельгия.

США переиграли Грецию, Польша справилась с Австралией, Швейцария выбила Аргентину, Бельгия одолела Чехию. Все матчевые противостояния завершились со счетом 2:1.

В 2025 году США и Польша играли между собой в финале и тогда победу со счетом 2:0 одержали американцы. В этом сезоне будет ремейк одиночных матчей: Коко Гауфф – Ига Свентек, Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач.

United Cup 2026. Плей-офф, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

США Греция – 2:1
Австралия – Польша – 1:2

Нижняя часть сетки

Швейцария Аргентина – 2:1
Бельгия Чехия – 2:1

United Cup 2026. Плей-офф, пары 1/2 финала

  • 10.01. 08:30. США – Польша
  • 10.01. 01:00. Швейцария – Бельгия

Сетка плей-офф

Инфографика

United Cup статистические расклады женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Швейцарии по теннису сборная Швейцарии по теннису женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису женская сборная Бельгии по теннису сборная Бельгии по теннису женская сборная Греции по теннису сборная Греции по теннису сборная Австралии по теннису женская сборная Австралии по теннису женская сборная Аргентины по теннису сборная Аргентины по теннису женская сборная Чехии по теннису сборная Чехии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
