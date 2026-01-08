ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
Зизу Бергс и Элизе Мертенс решили исход противостояния в одиночных матчах
8 января сборная Бельгии вышла в полуфинал United Cup 2026.
В четверг бельгийцы переиграли команду Чехии со счетом 2:1. Все решилось еще в одиночных матчах.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Вначале Зизу Бергс нанес поражение Якубу Меншику, а затем Элизе Мертенс в трех сетах переиграл Барбору Крейчикову.
Результат смешанного парного поединка уже не имел турнирного значения – чешский дуэт Линда Фругвиртова / Далибор Сврчина переиграл тандем Грет Миннен / Сандер Жилле.
В полуфинале United Cup 2026 Бельгия сыграет против Швейцарии, которая днем ранее прошла Аргентину.
United Cup 2026. 1/4 финала, 8 января
Бельгия – Чехия – 2:1
- Зизу Бергс – Якуб Меншик – 6:2, 7:6 (7:4)
- Элизе Мертенс – Барбора Крейчикова – 5:7, 6:1, 7:5
- Грет Миннен / Сандер Жилле – Линда Фругвиртова / Далибор Сврчина – 7:6 (15:13), 3:6, [3:10]
Видеообзор матча Зизу Бергс – Якуб Меншик
Видеообзор матча Элизе Мертенс – Барбора Крейчикова
Видеообзор матча Грет Миннен / Сандер Жилле – Линда Фругвиртова / Далибор Сврчина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ноа Адекоя подписал контракт с красными
Тренер Орлов высказался о неудаче в полуфинальном матче