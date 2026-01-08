ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 января 2026, 17:26
Зизу Бергс и Элизе Мертенс решили исход противостояния в одиночных матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

8 января сборная Бельгии вышла в полуфинал United Cup 2026.

В четверг бельгийцы переиграли команду Чехии со счетом 2:1. Все решилось еще в одиночных матчах.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Зизу Бергс нанес поражение Якубу Меншику, а затем Элизе Мертенс в трех сетах переиграл Барбору Крейчикову.

Результат смешанного парного поединка уже не имел турнирного значения – чешский дуэт Линда Фругвиртова / Далибор Сврчина переиграл тандем Грет Миннен / Сандер Жилле.

В полуфинале United Cup 2026 Бельгия сыграет против Швейцарии, которая днем ранее прошла Аргентину.

United Cup 2026. 1/4 финала, 8 января

Бельгия – Чехия – 2:1

  • Зизу Бергс – Якуб Меншик – 6:2, 7:6 (7:4)
  • Элизе Мертенс – Барбора Крейчикова – 5:7, 6:1, 7:5
  • Грет Миннен / Сандер Жилле – Линда Фругвиртова / Далибор Сврчина – 7:6 (15:13), 3:6, [3:10]

Видеообзор матча Зизу Бергс – Якуб Меншик

Видеообзор матча Элизе Мертенс – Барбора Крейчикова

Видеообзор матча Грет Миннен / Сандер Жилле – Линда Фругвиртова / Далибор Сврчина

