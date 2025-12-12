Куда дальше? Юрий Вирт покинул Ниву Тернополь

Как стало известно Sport.ua, 51-летний украинский специалист Юрий Вирт покинул должность главного тренера команды Нива Тернополь.

Пока что неизвестно, куда дальше отправится Вирт. Ранее была информация, что Феникс-Мариуполь рассматривает Вирта на пост наставника в случае увольнения Максима Фещука, однако Фещук пока остается у руля мариупольского коллектива.

Вирт возглавил Ниву Тернополь в сентябре 2024 года. Прошлый сезон команда завершила на 11-м месте в Группе «Выбывание» и сохранила прописку во втором по силе дивизионе страны. В текущей кампании Нива за 18 туров набрала 23 очка и идет восьмой позиции.

Юрий Вирт во время тренерской карьеры, помимо Нивы, также работал с Вересом в период с 2019 по 2023 год.

Таблица Первой лиги Украины 2025/26