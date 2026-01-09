Кривбасс взял 31 игрока на тренировочные сборы в Испании. Есть ли Мендоса?

Криворожский «Кривбасс» отправится в Испанию для проведения зимнего учебно-тренировочного сбора. Об этом сообщила пресс-служба клуба Украинской Премьер-лиги.

В распоряжении тренерского штаба во главе с Патриком Ван Леувеном будет находиться 31 футболист: 4 голкипера, 10 защитников, 12 полузащитников и 5 нападающих.

Отдельно отметим вызов на сбор сразу 11 воспитанников «красно-белых» – представителей команды U-19, Академии и УФК Кривбасс. Среди имеющихся игроков нашлось место и одному из лидеров – Глейкеру Мендосе, в услугах которого был заинтересован бразильский «Ботафого».

Тренировочный процесс начнется уже 10 января.

На данный момент график контрольных матчей «Кривбасса» в Испании выглядит следующим образом: 15.01 – «Мидтьюлланд» Дания, 19.01 – «Орхус» Дания, 24.01 – «Теджон Ситизен» Южная Корея.