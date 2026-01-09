Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 15:52
Олимпийская чемпионка 2024 года снялась с Australian Open 2026

Чжэн Циньвень не сыграет на Открытом чемпионата Австралии

Олимпийская чемпионка 2024 года снялась с Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

23-летняя теннисистка из Китая Чжэн Циньвень (WTA 24) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2026.

Об этом победительница Олимпиады-2024 и финалистка Australian Open 2024 сообщила в социальных сетях:

«После тщательной оценки ситуации вместе с командой и по рекомендации врачей я, к сожалению, вынуждена сняться с Australian Open. Это решение далось мне крайне тяжело – Мельбурн для меня особенное, «счастливое» место.

Сейчас я еще не вышла на тот уровень физической готовности, который считаю для себя необходимым. Искренне благодарю всех за поддержку и с нетерпением жду момента, когда смогу вернуться на корт на 100% и провести сильный сезон 2026 года».

Чжэн пропустит второй турнир Grand Slam подряд. В июле 2025 года китаянка перенесла операцию на локте и не сыграла на US Open.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
