Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник назвал реакцию игроков Реала на внезапное увольнение Алонсо
Испания
13 января 2026, 00:20 |
594
0

Источник назвал реакцию игроков Реала на внезапное увольнение Алонсо

Футболисты были шокированы новостями о Хаби

13 января 2026, 00:20 |
594
0
Источник назвал реакцию игроков Реала на внезапное увольнение Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В понедельник, 12 января 2026 года, мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

По информации известного испанского журналиста Эду Агирре в эфире канала El Chiringuito TV, все футболисты королевского клуба были шокированы решением руководства попрощаться с 44-летним футболистом, который возглавил клуб только летом 2025 года и успел провести во главе команды 34 матча, в которых одержал 24 победы и 4 ничьи при шести поражениях.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.

По теме:
ВИДЕО. За день до увольнения. Мбаппе не выполнил приказ Алонсо
ВИДЕО. Исход матча Севилья – Сельта решился благодаря пенальти на 88-й мин
Кто вместо Ковалюка? Пробий рассматривает три тренерские кандидатуры
Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: El Chiringuito TV
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12 января 2026, 08:08 5
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста

Тренер в очередной раз разочаровался в Асенсио

Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12 января 2026, 08:00 18
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину

Валерий Газзаев отличился позорным высказыванием

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Футбол | 12.01.2026, 20:22
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Мбаппе стал первым, кто отреагировал на увольнение Алонсо. Заявление звезды
Футбол | 13.01.2026, 00:32
Мбаппе стал первым, кто отреагировал на увольнение Алонсо. Заявление звезды
Мбаппе стал первым, кто отреагировал на увольнение Алонсо. Заявление звезды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем