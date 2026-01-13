Источник назвал реакцию игроков Реала на внезапное увольнение Алонсо

В понедельник, 12 января 2026 года, мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

По информации известного испанского журналиста Эду Агирре в эфире канала El Chiringuito TV, все футболисты королевского клуба были шокированы решением руководства попрощаться с 44-летним футболистом, который возглавил клуб только летом 2025 года и успел провести во главе команды 34 матча, в которых одержал 24 победы и 4 ничьи при шести поражениях.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.