ВЕЛЕТЕНЬ: «Уже сняли швы. Еще три недели нельзя наступать на ногу»

Полузащитник житомирского Полесья Владислав Велетень рассказал о восстановлении после травмы:

– Все нормально. Уже сняли швы. Еще где-то три недели нельзя будет наступать на ногу, а потом уже начнется полноценная реабилитация. О чем первое подумал, когда травмировался? Что не хочется пропускать матчи… Что это не вовремя, потому что мы как раз должны были выезжать на игру. Было очень обидно. Жаль!

Самочувствие? Немного тяжело, потому что не можешь ходить и лежишь дома 24/7. Никуда не выйдешь, разве что раз в три дня – подышать воздухом. Поэтому так… Конечно, я понимаю, что пропущу много игр. Это около двух месяцев чемпионата, то есть игр 6–7 пропущу стопроцентно. А дальше уже будем смотреть по реабилитации. Возможно, мне легче только потому, что это не первая тяжелая травма и я знаю, как надо действовать. Раньше я уже имел серьезное повреждение и год не играл.

История, что заснул за рулем и вылетел в кювет? Не вылетел, но почти заснул. Увольнение со службы – это не быстрый процесс. Кто служил в подразделениях или полиции, знает, что такое обходной лист. Я вернулся, еще не уволился до конца, но меня сразу подали в заявку на матч с «Динамо». Мы решили, что я должен быть с командой, поддержать ребят. Но мне позвонили и сказали, что я должен быть в Краматорске, чтобы оформить документы.

Сразу после игры я сел в машину – и до Краматорска, это где-то 700 км. Там целый день решал вопросы с командиром бригады по форме и документам. Вечером нужно было возвращаться в Киев, потому что выходной я провел в дороге, а утром уже тренировка. Где-то в четыре утра, когда оставалось 200 километров до Киева, я заснул и машину немного вынесло на обочину. Я проснулся, понял, что нужно остановиться. Поспал – и поехал дальше.

Были ли мысли, что все может закончиться в любую минуту? Не сказал бы, потому что ты быстро на автомате выруливаешь и только потом понимаешь, что произошло. Доезжаешь до ближайшей заправки, спишь 2–3 часа и едешь дальше. А насчет того, что футбол может закончиться… Ты понимаешь, что идет война. Когда служишь, вообще не знаешь, сможешь ли вернуться. Футбол – это такой спорт, где нельзя сделать долгую паузу.

Есть профессии, где можно пропустить пару лет и вернуться. Но спорт, к сожалению, не прощает пауз. Если пропускаешь хотя бы пару месяцев – это большой стресс, и не факт, что вернешься на свой уровень. А если счет идет на годы, то про футбол можно забыть.

Ситуация вокруг Михаила Мудрика? Да, это тяжело. Но когда ты в армии, ты даже не можешь поддерживать форму. А в его ситуации это возможно. Вернуться реально, хотя придется начинать с уровня, ниже того, на котором он был. Но я думаю, что он всегда будет на высоте.

Перед подписанием контракта с Полесьем Колос удвоил зарплату? Нет, вообще не так. Мы очень долго разговаривали с Колосом о контракте. Когда я подписывал соглашение с ковалевцами, была заинтересованность от других, но четкого предложения с суммой, которую хотел клуб, не поступало. Переговоры длились месяца три, как раз когда я вернулся из сборной. Колос для меня родная команда, мы пошли друг другу навстречу. И буквально за две недели до закрытия трансферного окна появились три предложения: два из Украины и одно из-за границы – от шотландского Абердина.

Предложение из Шотландии? Все было четко: звонок, разговор с руководителями. Но там все сложнее, чем в Украине. Насколько я понимаю, трансфер должна была согласовать Рада (рабочая виза). Личные условия мы согласовали, но первое предложение шотландцев было вдвое меньше, чем хотел Колос. Потом появилось предложение от Полесья. Когда я об этом узнал, сразу сказал, что хочу туда.

Кто в сборной удивил поведением вне камер? Удивили разве что своей простотой. Никто не вел себя как звезда, все спокойно общались. Обычные люди. Кстати, на дебютном вызове не давали заданий вроде «станцуй или спой». Знаю, что раньше такое было, но это отменили. Я бы, наверное, отказался. Представьте: вас только вызвали, вы один перед всей командой, еще и голоса нет… По-моему, это минутка позора.

Кто из футболистов на этой позиции в мире импонирует? На данный момент очень сильны Доку и Ямаль. Еще отмечу Дуе из ПСЖ. Это тройка вингеров, которые обладают теми качествами, которые, я считаю, должен иметь футболист моего амплуа.

Не пересекался с Александром Усиком? Еще нет. Но я недавно нашел фото: когда был в Колосе где-то в 2021 году, мы ездили на сборы в Турцию, и он как раз приехал в наш отель. Тогда я попросил сделать с ним фотографию.

Александр – это спортсмен с большой буквы. В одном интервью он рассказывал: встаешь в шесть утра – и идешь на тренировку. Когда холодно, дождь течет по спине, и тебе больше всего не хочется идти, но ты идешь. Благодаря такому характеру спортсмен становится чемпионом. Ты день за днем годами выполняешь свое дело, лелея надежду на успех. Сначала спортсмен ничего не зарабатывает, он просто ребенок, который идет тренироваться. Часто бывают неудачи, но до вершины доходит тот, кто не останавливается. Усик – яркий пример.

Родители впервые были на стадионе Полесья 30 ноября. Маме очень понравилась атмосфера. У нас сумасшедшие фанаты, поддержка невероятная. В Ковалевке тоже приходили люди, но это не Житомир. Она была очень довольна.

Футболист УПЛ должен жить скромно во время войны? У каждого свое понимание скромности. Я считаю, что человек должен помогать армии. А скромно или нет… В Киеве в пятницу в дорогие рестораны очереди, чеки большие, машины дорогие. Я смотрю на то, человек ли порядочный и помогает ли он ВСУ. У нас в команде многие помогают, но не все публично отчитываются.

Нам, мужчинам, необязательно выставлять в Инстаграм все, что мы покупаем или куда идем. Если у кого-то руки дрожат и он не может не выставить – это его проблема. Часто это идет от девушек. Надо объяснять своей девушке: это не просто фото, это видят люди. Когда многие живут в трудностях из-за войны, а у тебя есть возможность жить лучше – не этично это освещать.

Какую черту характера считаю самой сильной в себе? Трудно выделить одну. Считаю, что нужно оставаться настоящим мужчиной и порядочным человеком.

Младший брат занимается футболом. Он еще маленький, сейчас в академии Левого берега. Я ему объясняю: есть более талантливые, есть менее, но решает труд. Если с 12–14 лет работать больше всех, жить на поле, это даст плоды. Я помню себя: мы оставались после тренировок, а в свободное время я обходил все 5 полей в радиусе дома – где играли, там и я. Кто живет мечтой, тот работает.

Куда бы поехал в отпуск, если бы не война? Сейчас поехал бы в Буковель. А если бы были открыты границы – хотелось бы на море, на Мальдивы, например. И еще хотел бы увидеть Америку. Три вещи для поездки? Так как последние годы поездки только футбольные, то это бутсы, щетка и PlayStation. Приставку беру всегда.

Что для меня роскошь? Собрать всех близких вместе. У всех много работы, кто-то не в Киеве. Сейчас я хотел бы вывезти родителей с братом в Буковель. Кому звоню перед принятием важных решений? Девушке, родителям. Но в последнее время стараюсь принимать решения сам, особенно в футбольных делах. Так легче.

Пожелания украинцам в это тяжелое время? Не терять оптимизма. Находить маленькие радости. Я, например, люблю гулять утром с собакой, пить кофе, встречать восход солнца. В таких нематериальных вещах можно находить настроение. Ну и, во-вторых, силы. Не буду говорить «терпение», потому что есть вещи, которые не надо терпеть – за них нужно бороться.