Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины ушел в Полесье из-за Ротаня. Мог играть в Динамо
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 13:59 |
1060
0

Владислав Велетень рассказал о переходе в расположение «волков»

ФК Полесье.

Украинский вингер Владислав Велетень рассказал о своем переходе к расположению житомирского Полесья, рассказав о разговоре с Русланом Ротанем.

— Твой трансфер в Полесье оценивали примерно в миллион долларов. Какая твоя личная история этой цифры?

– Честно, я не смотрел на это. Все относительно. Не всегда цена футболиста соответствует его игре: бывают обстоятельства, когда игрока можно купить подешевле или, наоборот, переплатить. Футболист не должен это считаться. Мне просто было приятно, что команда меня хочет и готова заплатить деньги. Я знал, что тренер хочет меня видеть и был рад приехать.

— Ты говорил, что хочешь жить в Украине. Если бы предложение из-за границы было лучше финансово, ты бы поехал?

— Если предлагают ехать в топ-чемпионат, где уровень намного выше украинского, от такого не отказываются. Но если брать равнозначные предложения, то я выбрал Полесье. Клуб быстро развивается, каждый год прогрессирует большими шагами. Здесь есть все условия роста. Плюс, я очень люблю Украину, хочу здесь жить. Мне нравится Киев. Сейчас трудные времена, но куда бы я ни приехал — на сборы или игры за границей — понимаю, что не хотел бы быть там больше нескольких дней.

– Ты получаешь много игрового времени. Что стало ключевым: работа в зале, быстрота, психология?

— Я шел в тренерский штаб, с которым уже работал. Я понимал их футбол и что они хотят от моей позиции. Я знал, что здесь смогу раскрыть свои сильные качества. Лучшего варианта для меня не было.

— А какой самый важный разговор с Русланом Ротанем состоялся уже после перехода?

– Разговоров было много: и поддержка, и объяснение. После операции он мне позвонил по телефону, поддержал. Сказал, что такова наша футбольная судьба. С Русланом Петровичем всегда приятно общаться, тем более у него огромный авторитет в украинском футболе, – сказал Владислав.

Владислав Велетень Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(23)
