Игрок сборной Украины: «Это большие эмоции, мечта сбылась»
Владислав Велетень рассказал о дебютном вызове в расположение национальной сборной Украины
Украинский полузащитник Владислав Велетень рассказал о дебютном вызове в расположение национальной сборной Украины. Футболист заявил, что вообще не беспокоился.
– Ты говорил, что когда карьера была на паузе из-за службы, то даже мечтать не мог о сборной. Как узнал дебютный вызов?
– Меня заменили в матче с Полтавой, сказали идти греться в раздевалку. Туда вошел менеджер и сообщил новость.
– Каково было первое мнение?
– Конечно, это большие эмоции, мечта сбылась. Но когда ты идешь в это время, постепенно играешь лучше, то аппетиты растут. Попал раз – хочешь в следующий. Хочешь играть так, чтобы вызывали постоянно.
– Насколько легко было работать с тренерским штабом Сергея Реброва?
– Волнения не было. После возвращения из ВСУ в футболе вообще волнения исчезли. Я знал многих футболистов, с кем играл за молодежку Динамо. Плюс со мной ехали ребята из Полесья, я хорошо знал тренера Альберто еще из Академии Динамо. Поэтому ехал спокойно, – сказал Владислав.
