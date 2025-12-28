Игрок сборной Украины: «Это большие эмоции, мечта сбылась»

Украинский полузащитник Владислав Велетень рассказал о дебютном вызове в расположение национальной сборной Украины. Футболист заявил, что вообще не беспокоился.

– Ты говорил, что когда карьера была на паузе из-за службы, то даже мечтать не мог о сборной. Как узнал дебютный вызов?

– Меня заменили в матче с Полтавой, сказали идти греться в раздевалку. Туда вошел менеджер и сообщил новость.

– Каково было первое мнение?

– Конечно, это большие эмоции, мечта сбылась. Но когда ты идешь в это время, постепенно играешь лучше, то аппетиты растут. Попал раз – хочешь в следующий. Хочешь играть так, чтобы вызывали постоянно.

– Насколько легко было работать с тренерским штабом Сергея Реброва?

– Волнения не было. После возвращения из ВСУ в футболе вообще волнения исчезли. Я знал многих футболистов, с кем играл за молодежку Динамо. Плюс со мной ехали ребята из Полесья, я хорошо знал тренера Альберто еще из Академии Динамо. Поэтому ехал спокойно, – сказал Владислав.