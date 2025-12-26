Долговая яма Ромы: клуб Довбика объявил об огромных убытках

«Рома» завершила финансовый цикл, завершившийся 30 июня 2025 года, с отрицательным балансом в размере 53,9 миллиона евро, информирует издание Calcio e Finanza.

Данный показатель демонстрирует положительную динамику в сравнении с сезоном 2023/24, по итогам которого убытки римлян составляли 81,4 миллиона евро.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем финансовом году потери «джаллоросси» продолжат уменьшаться, хотя полностью ликвидировать дефицит пока не удастся.

За время управления клубом американского бизнесмена Дэна Фридкина, занявшего свой пост в августе 2020 года, суммарный финансовый ущерб «Ромы» составил 643 миллиона евро.

В стратегические планы организации также входит возведение собственной арены, что потребует привлечения новых инвестиций и пересмотра методов управления финансами.