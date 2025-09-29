Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 21:35
Самба Диалло будет тренироваться за юношескую команду

ФК Динамо. Самба Диалло

Левый вингер «Динамо» и сборной Сенегала U-23 Самба Диалло вернулся в клуб. Киевляне так и не смогли найти ему команду, где бы он продолжил свою карьеру.

По информации источника, на футболиста не рассчитывает Александр Шовковский – тренер «Динамо». Футболист будет получать зарплату и тренироваться с юношеской командой, выполняя свой контракт, который действует до конца 2026 года.

Минувший сезон Диалло на правах аренды отыграл в Израиле за «Хапоэль» из Иерусалима. В 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами.

Ранее ряд источников ошибочно сообщал о том, что Диалло получил дисквалификацию и не может играть в футбол.

Динамо Киев трансферы Александр Шовковский трансферы УПЛ Самба Диалло
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
