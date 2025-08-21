Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо отреагировал на информацию о своем отстранении от футбола
Чемпионат Украины
21 августа 2025, 04:36 |
214
0

Игрок Динамо отреагировал на информацию о своем отстранении от футбола

В команде Самбы Диалло опровергли эту информацию

21 августа 2025, 04:36 |
214
0
Игрок Динамо отреагировал на информацию о своем отстранении от футбола
ФК Динамо. Самба Диалло

20 августа известный портал Transfermarkt сообщил, что сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло получил дисквалификацию на участие во всех турнирах.

Однако, по информации источника, окружение футболиста полностью опровергло эту информацию. Отмечается, что игрок сейчас тренируется в Сенегале и планирует вернуться в «Динамо».

22-летний футболист находится на контракте со столичным клубом с лета 2021 года и в свое время феерил за юношескую команду киевлян, чем в какой-то момент даже обратил на себя внимание «Барселоны», но дальше интереса дело не зашло. В составе взрослой команды «Динамо» Самба провел лишь 17 матчей, отметившись 1 забитым мячом.

По теме:
ВИДЕО. В УПЛ определили лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины
Сабо оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Если он...»
«Добудут победу». Вирт – о шансах украинских клубов в еврокубках
Динамо Киев дисквалификация чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Самба Диалло
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН – о Кевине, травмах, еврокубках и стартовом периоде в Шахтере
Футбол | 20 августа 2025, 21:14 10
Арда ТУРАН – о Кевине, травмах, еврокубках и стартовом периоде в Шахтере
Арда ТУРАН – о Кевине, травмах, еврокубках и стартовом периоде в Шахтере

Тренер рассказал о ситуации в команде перед матчем Лиги конференций

Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20 августа 2025, 13:41 14
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд

Николо Скира сообщил, что итальянец договорился о переходе в «Манчестер Сити»

Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Футбол | 20.08.2025, 12:17
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20.08.2025, 19:59
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21.08.2025, 03:08
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
19.08.2025, 00:45
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем