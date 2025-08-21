Игрок Динамо отреагировал на информацию о своем отстранении от футбола

20 августа известный портал Transfermarkt сообщил, что сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло получил дисквалификацию на участие во всех турнирах.

Однако, по информации источника, окружение футболиста полностью опровергло эту информацию. Отмечается, что игрок сейчас тренируется в Сенегале и планирует вернуться в «Динамо».

22-летний футболист находится на контракте со столичным клубом с лета 2021 года и в свое время феерил за юношескую команду киевлян, чем в какой-то момент даже обратил на себя внимание «Барселоны», но дальше интереса дело не зашло. В составе взрослой команды «Динамо» Самба провел лишь 17 матчей, отметившись 1 забитым мячом.