Барселона, Дортмунд, Ман Сити и Марсель претендуют на таланта Динамо

19-летний вингер «Динамо» U-19 Самба Диалло входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы.

В частности, возможность пригласить сенегальца к себе рассматривают в «Барселоне», дортмундской «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Марселе».

Европейские клубы понимают, что из-за войны в Украине Диалло может настаивать на уходе из «Динамо», чем будут готовы воспользоваться при благоприятной на то ситуации.

Напомним, в конце минувшего года Диалло продлил контракт с «Динамо» на пять лет. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026-го.