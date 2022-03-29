Барселона, Дортмунд, Ман Сити и Марсель претендуют на таланта Динамо

19-летний вингер «Динамо» U-19 Самба Диалло входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы.
В частности, возможность пригласить сенегальца к себе рассматривают в «Барселоне», дортмундской «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Марселе».
Европейские клубы понимают, что из-за войны в Украине Диалло может настаивать на уходе из «Динамо», чем будут готовы воспользоваться при благоприятной на то ситуации.
Напомним, в конце минувшего года Диалло продлил контракт с «Динамо» на пять лет. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026-го.
Источник — Score.fr
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