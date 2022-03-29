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Барселона, Дортмунд, Ман Сити и Марсель претендуют на таланта Динамо

Самба Диалло является одной из главных звезд юношеской команды киевлян

  • 29.03.2022 11:41
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Барселона, Дортмунд, Ман Сити и Марсель претендуют на таланта Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

19-летний вингер «Динамо» U-19 Самба Диалло входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы.

В частности, возможность пригласить сенегальца к себе рассматривают в «Барселоне», дортмундской «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Марселе».

Европейские клубы понимают, что из-за войны в Украине Диалло может настаивать на уходе из «Динамо», чем будут готовы воспользоваться при благоприятной на то ситуации.

Напомним, в конце минувшего года Диалло продлил контракт с «Динамо» на пять лет. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026-го.

Источник — Score.fr

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