ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после безумного тайма в Эль Классико
Криштиану с трибун наблюдает за матчем Реала и Барселоны
В воскресенье, 11 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании между Барселоной и Реалом. Поединок проходит на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия).
За матчем с трибун наблюдает легендарный португальский нападающий саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду, который значительную часть своей карьеры провел в мадридском Реале.
Репортеры сумели сфотографировать его лицо после сумасшедшего первого тайма, в котором команды забили 4 гола, 3 из которых – в компенсированное время.
ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после сумасшедшего тайма в Эль Класико
Cristiano Ronaldo is in the stadium 🏟️— TINA 🤍 (@Tina_RM5) January 11, 2026
Watching the match against Real Madrid vs Barcelona pic.twitter.com/gQ0HB1xGeI
