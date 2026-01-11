Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после безумного тайма в Эль Классико
Испания
ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после безумного тайма в Эль Классико

Криштиану с трибун наблюдает за матчем Реала и Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании между Барселоной и Реалом. Поединок проходит на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия).

За матчем с трибун наблюдает легендарный португальский нападающий саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду, который значительную часть своей карьеры провел в мадридском Реале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Репортеры сумели сфотографировать его лицо после сумасшедшего первого тайма, в котором команды забили 4 гола, 3 из которых – в компенсированное время.

ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после сумасшедшего тайма в Эль Класико

Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Барселона - Реал фото эмоции Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
