Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус повторил рекорд Реала по результативным действиям в финалах
Суперкубок Испании
11 января 2026, 22:37 |
140
0

Винисиус повторил рекорд Реала по результативным действиям в финалах

С кем бразилец делит данное достижение?

11 января 2026, 22:37 |
140
0
Винисиус повторил рекорд Реала по результативным действиям в финалах
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор, забив гол в ворота Барселоны в первом тайме матча за Суперкубок Испании, повторил рекорд мадридского Реала по количеству результативных действий в финальных матчах разных турниров.

Теперь в активе бразильца 16 голевых действий в финалах.

Винисиус стал четвертым игроком мадридцев, достигшим такого количества результативных действий. Первыми тремя были Ференц Пушкаш, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Игроки Реала с наибольшим количеством результативных действий в финальных матчах разных турниров

  • 16 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 16 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 16 – Карим Бензема (Франция)
  • 16 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
По теме:
ВИДЕО. Как Рафинья оформил дубль Реалу и сделал счет 3:2 в пользу Барселоны
ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после безумного тайма в Эль Классико
ВИДЕО. Безумное Эль Класико: как Барселона и Реал забили 3 гола за 6 минут
Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Винисиус Жуниор Барселона - Реал статистика Ференц Пушкаш Карим Бензема Криштиану Роналду
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Футбол | 11 января 2026, 22:45 0
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Филимонов поддерживает войну путина

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11 января 2026, 19:41 7
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании

Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11.01.2026, 10:30
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Бокс | 11.01.2026, 03:42
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем