Винисиус повторил рекорд Реала по результативным действиям в финалах

Винисиус Жуниор, забив гол в ворота Барселоны в первом тайме матча за Суперкубок Испании, повторил рекорд мадридского Реала по количеству результативных действий в финальных матчах разных турниров.

Теперь в активе бразильца 16 голевых действий в финалах.

Винисиус стал четвертым игроком мадридцев, достигшим такого количества результативных действий. Первыми тремя были Ференц Пушкаш, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Игроки Реала с наибольшим количеством результативных действий в финальных матчах разных турниров

16 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

16 – Криштиану Роналду (Португалия)

16 – Карим Бензема (Франция)

16 – Винисиус Жуниор (Бразилия)