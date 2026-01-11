Винисиус повторил рекорд Реала по результативным действиям в финалах
С кем бразилец делит данное достижение?
Винисиус Жуниор, забив гол в ворота Барселоны в первом тайме матча за Суперкубок Испании, повторил рекорд мадридского Реала по количеству результативных действий в финальных матчах разных турниров.
Теперь в активе бразильца 16 голевых действий в финалах.
Винисиус стал четвертым игроком мадридцев, достигшим такого количества результативных действий. Первыми тремя были Ференц Пушкаш, Криштиану Роналду и Карим Бензема.
Игроки Реала с наибольшим количеством результативных действий в финальных матчах разных турниров
- 16 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 16 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 16 – Карим Бензема (Франция)
- 16 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
Vinícius Jr. has become the player with the most goal contributions in finals in Real Madrid's history.— Vision Football (@VisionFootyHQ) January 11, 2026
🇧🇷 Vinícius Jr. — 16 G/A
🇵🇹 Cristiano Ronaldo — 16 G/A
🇫🇷 Karim Benzema — 16 G/A
🇭🇺 Ferenc Puskás — 16 G/A#FCBlive #ElClasico #RealMadrid pic.twitter.com/XOQo8Q3oo6
