Барселона и мадридский Реал выдали безумное завершение первого тайма финального матча Суперкубка Испании.

Сине-гранатовые побеждали соперников со счетом 1:0 и рефери прибавил три минуты. Команды умудрились забить три гола на двоих!

Вначале счет сравнял Винисиус Жуниор на 45+2-й. Затем Роберт Левандовски сразу же (на 45+4-й) перекинул голкипер Тибо Куртуа и снова вывел Барсу вперед.

На 45+6-й после серии рикошетов от перекладины и неразберихи в штрафной площади Барселоны Гонсало Гарсия поразил ворота соперников – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Безумное Эль Класико: как Барселона и Реал забили 3 гола за 6 минут

ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 45+2 мин.

ГОЛ! 2:2 Гонсало Гарсия, 45+6 мин.