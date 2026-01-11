ВИДЕО. Безумное Эль Класико: как Барселона и Реал забили 3 гола за 6 минут
У сине-гранатовых забил Левандовски, у королевского клуба забили Вини и Гонсало Гарсия
Барселона и мадридский Реал выдали безумное завершение первого тайма финального матча Суперкубка Испании.
Сине-гранатовые побеждали соперников со счетом 1:0 и рефери прибавил три минуты. Команды умудрились забить три гола на двоих!
Вначале счет сравнял Винисиус Жуниор на 45+2-й. Затем Роберт Левандовски сразу же (на 45+4-й) перекинул голкипер Тибо Куртуа и снова вывел Барсу вперед.
На 45+6-й после серии рикошетов от перекладины и неразберихи в штрафной площади Барселоны Гонсало Гарсия поразил ворота соперников – 2:2.
ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 45+2 мин.ГОЛ! 2:1 Левандовски, 45+4 мин.
ГОЛ! 2:2 Гонсало Гарсия, 45+6 мин.
