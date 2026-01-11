Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Безумное Эль Класико: как Барселона и Реал забили 3 гола за 6 минут
Суперкубок Испании
11 января 2026, 22:05 | Обновлено 11 января 2026, 22:55
ВИДЕО. Безумное Эль Класико: как Барселона и Реал забили 3 гола за 6 минут

У сине-гранатовых забил Левандовски, у королевского клуба забили Вини и Гонсало Гарсия

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона и мадридский Реал выдали безумное завершение первого тайма финального матча Суперкубка Испании.

Сине-гранатовые побеждали соперников со счетом 1:0 и рефери прибавил три минуты. Команды умудрились забить три гола на двоих!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вначале счет сравнял Винисиус Жуниор на 45+2-й. Затем Роберт Левандовски сразу же (на 45+4-й) перекинул голкипер Тибо Куртуа и снова вывел Барсу вперед.

На 45+6-й после серии рикошетов от перекладины и неразберихи в штрафной площади Барселоны Гонсало Гарсия поразил ворота соперников – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Безумное Эль Класико: как Барселона и Реал забили 3 гола за 6 минут

ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 45+2 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 45+4 мин.

ГОЛ! 2:2 Гонсало Гарсия, 45+6 мин.

По теме:
ВИДЕО. Как Рафинья оформил дубль Реалу и сделал счет 3:2 в пользу Барселоны
Винисиус повторил рекорд Реала по результативным действиям в финалах
ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после безумного тайма в Эль Классико
Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Винисиус Жуниор Роберт Левандовски Гонсало Гарсия Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
