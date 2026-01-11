Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: один из лидеров УПЛ отстранил игрока основы. Он шантажировал клуб
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 21:58 | Обновлено 11 января 2026, 21:59
1471
1

Источник: один из лидеров УПЛ отстранил игрока основы. Он шантажировал клуб

Сергей Чоботенко испытывает проблемы в Полесье

11 января 2026, 21:58 | Обновлено 11 января 2026, 21:59
1471
1 Comments
Источник: один из лидеров УПЛ отстранил игрока основы. Он шантажировал клуб
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Житомирское «Полесье» отстранило центрального защитника Сергея Чоботенко от первой команды, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, причиной такого решения стал шантаж клуба со стороны окружения 28-летнего футболиста в переговорах о продлении контракта.

В сезоне 2025/26 Сергей Чоботенко провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а его контракт с житомирянами действует до лета 2026 года.

По теме:
Соглашение достигнуто. Игрок, который не подошел Динамо, уедет за границу
Полтава выиграла конкуренцию у клуба Первой лиги за игрока Ингульца
Воспитанник Динамо и игрок сборной Украины подписал контракт с Полесьем
Полесье Житомир Сергей Чоботенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Футбол | 11 января 2026, 22:25 4
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»

Анастасия отреагировала на резонансное преступление в Николаеве

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11 января 2026, 10:30 7
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист

Киевляне намерены подписать турка Эрена Айдина

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
Футбол | 11.01.2026, 22:21
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
іван гомонай
де денисов там херня не клуб уйобкі повні.............
Ответить
-1
Популярные новости
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 3
Бокс
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
10.01.2026, 13:36 12
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем