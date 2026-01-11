Источник: один из лидеров УПЛ отстранил игрока основы. Он шантажировал клуб

Житомирское «Полесье» отстранило центрального защитника Сергея Чоботенко от первой команды, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, причиной такого решения стал шантаж клуба со стороны окружения 28-летнего футболиста в переговорах о продлении контракта.

В сезоне 2025/26 Сергей Чоботенко провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а его контракт с житомирянами действует до лета 2026 года.