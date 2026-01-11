На Сикана появился неожиданный претендент. Даниил может перейти в топ-лигу
Украинца хочет подписать «Нант»
Французский «Нант» интересуется украинским нападающим турецкого «Трабзонспора» Данилом Сиканом, сообщает издание 61saat.
По информации источника, также интерес к 24-летнему футболисту проявляет бельгийский «Андерлехт».
Кроме того, источник подтверждает договоренность между «Трабзонспором» и «Касымпашей» об аренде игрока.
В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
