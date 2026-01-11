Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На Сикана появился неожиданный претендент. Даниил может перейти в топ-лигу
Турция
Украинца хочет подписать «Нант»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Французский «Нант» интересуется украинским нападающим турецкого «Трабзонспора» Данилом Сиканом, сообщает издание 61saat.

По информации источника, также интерес к 24-летнему футболисту проявляет бельгийский «Андерлехт».

Кроме того, источник подтверждает договоренность между «Трабзонспором» и «Касымпашей» об аренде игрока.

В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Касымпаша Даниил Сикан Нант Андерлехт чемпионат Бельгии по футболу трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: 61saat.com
