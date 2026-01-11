Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»

Анастасия отреагировала на резонансное преступление в Николаеве

Instagram. Семья Конопли

Жена защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия резко отреагировала на резонансное преступление в Николаеве, где пытались продать младенца.

«Люди совсем сошли с ума. Оправдания таким поступкам нет... Мне так больно за каждого ребенка», – отреагировала Анастасия Конопля.

Ранее Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, ответила на вопрос об отношениях с центрбеком киевского «Динамо» Денисом Поповым.

