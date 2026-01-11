Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»

Жена защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия резко отреагировала на резонансное преступление в Николаеве, где пытались продать младенца.

«Люди совсем сошли с ума. Оправдания таким поступкам нет... Мне так больно за каждого ребенка», – отреагировала Анастасия Конопля.

Ранее Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, ответила на вопрос об отношениях с центрбеком киевского «Динамо» Денисом Поповым.