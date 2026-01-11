Украина. Премьер лига11 января 2026, 22:25 |
1087
3
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Анастасия отреагировала на резонансное преступление в Николаеве
11 января 2026, 22:25 |
1087
Жена защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия резко отреагировала на резонансное преступление в Николаеве, где пытались продать младенца.
«Люди совсем сошли с ума. Оправдания таким поступкам нет... Мне так больно за каждого ребенка», – отреагировала Анастасия Конопля.
Ранее Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, ответила на вопрос об отношениях с центрбеком киевского «Динамо» Денисом Поповым.
навіщо репостити кожен коментар цієї ескортниці?
Як піде покакає теж про це напиши
Скільки можна прр цих силіконових ляльок писати???більше спорту немає?
