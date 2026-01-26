Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. MMA
  3. Новости mma
  4. Боец UFC Пимблетт посвятил свой титульный бой погибшему футболисту
UFC
26 января 2026, 02:51 | Обновлено 26 января 2026, 02:52
34
0

Боец UFC Пимблетт посвятил свой титульный бой погибшему футболисту

Пэдди вышел на поединок с особой миссией

26 января 2026, 02:51 | Обновлено 26 января 2026, 02:52
34
0
Боец UFC Пимблетт посвятил свой титульный бой погибшему футболисту
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский боец Пэдди Пимблетт, занимающий пятую строчку в рейтинге легкого веса UFC, заявил, что посвящает свой поединок против американца Джастина Гэтжи памяти экс-игрока «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоты.

Португальский футболист ушел из жизни летом 2025 года в результате трагической аварии в Испании, где он находился на отдыхе.

В данном противостоянии разыгрывался временный пояс UFC в легкой весовой категории (до 70 кг). Схватка Пэдди и Джастина возглавила турнир UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США). Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Гэтжи единогласным вердиктом судей (48-47, 49-46, 49-46).

– Безусловно, я преданный фанат «Ливерпуля» и видел на трибунах множество болельщиков этого клуба. У нас есть легенда команды – Диогу Жота, а также его брат, которого недавно не стало.

Я хотел бы посвятить это выступление им, несмотря на то, что не смог одержать победу, – передает слова Пимблетта издание BBC.

За годы выступлений в составе «Ливерпуля» Жота принял участие в 182 матчах, записав на свой счет 65 забитых мячей и 26 голевых передач.

По теме:
Гейджи одолел Пимблетта в зрелищной битве и стал временным чемпионом UFC
Джастин Гейджи – Пэдди Пимблетт. UFC в Лас-Вегасе. Смотреть онлайн LIVE
Пимблетт должен бить Гейджи, но хоронить шансы Джастина рано
Пэдди Пимблетт UFC UFC 324 Диогу Жота
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Обладатель КМ-2021 по ММА погиб в одном бою с другом
Война | 23 января 2026, 09:00 0
Склоним головы. Обладатель КМ-2021 по ММА погиб в одном бою с другом
Склоним головы. Обладатель КМ-2021 по ММА погиб в одном бою с другом

Три года назад под Бахмутом погибли фанаты «Динамо» Эдуард Кострица и Валентин Демьяненко

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25 января 2026, 11:08 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Шапаренко объяснил, почему подписал с Динамо новый контракт
Футбол | 25.01.2026, 20:31
Шапаренко объяснил, почему подписал с Динамо новый контракт
Шапаренко объяснил, почему подписал с Динамо новый контракт
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
24.01.2026, 04:32 2
Футбол
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
24.01.2026, 13:33
Футбол
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
24.01.2026, 17:16 16
Биатлон
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем