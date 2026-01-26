Боец UFC Пимблетт посвятил свой титульный бой погибшему футболисту

Британский боец Пэдди Пимблетт, занимающий пятую строчку в рейтинге легкого веса UFC, заявил, что посвящает свой поединок против американца Джастина Гэтжи памяти экс-игрока «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоты.

Португальский футболист ушел из жизни летом 2025 года в результате трагической аварии в Испании, где он находился на отдыхе.

В данном противостоянии разыгрывался временный пояс UFC в легкой весовой категории (до 70 кг). Схватка Пэдди и Джастина возглавила турнир UFC 324 в Лас-Вегасе (Невада, США). Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Гэтжи единогласным вердиктом судей (48-47, 49-46, 49-46).

– Безусловно, я преданный фанат «Ливерпуля» и видел на трибунах множество болельщиков этого клуба. У нас есть легенда команды – Диогу Жота, а также его брат, которого недавно не стало. Я хотел бы посвятить это выступление им, несмотря на то, что не смог одержать победу, – передает слова Пимблетта издание BBC.

За годы выступлений в составе «Ливерпуля» Жота принял участие в 182 матчах, записав на свой счет 65 забитых мячей и 26 голевых передач.