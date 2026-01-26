У кого 9.5? Стали известны оценки Трубина и Судаков за матч против Эштрелы

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии лиссабонской «Бенфикой» и «Эштрелой Амадора». Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» и завершилась со счетом 4:0 в пользу домашней команды.

В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 0 сейвов он получил оценку 6.6.

Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 73-й минуте. Его перфоманс оценили в 6.7 баллов.

Оценки за матч Бенфика – Эштрела Амадора: