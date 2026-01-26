Чемпионат мира 2026 может бойкотировать один из главных фаворитов

Президент «Санкт-Паули» и член Немецкого футбольного союза Оке Гёттлих заявил, что футбольное сообщество должно серьезно обсудить возможный бойкот чемпионата мира-2026 из-за действий и заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

По его словам, момент для такой дискуссии уже настал, а потенциальная угроза даже больше, чем во время бойкотов Олимпийских игр в 1980-х годах.

«Я действительно спрашиваю себя, когда наступит момент думать и говорить об этом конкретно. Для меня это время уже настало. По моему мнению, потенциальная угроза сейчас даже больше, чем на ОИ-1980. Мы должны вести эту дискуссию.

Мы как общество забываем, как устанавливать табу и границы. Нарушается ли табу, когда кто-то угрожает или нападает?», — сказал функционер.

ЧМ-2026 должен пройти в США, Канаде и Мексике.