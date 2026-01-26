Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпионат мира 2026 может бойкотировать один из главных фаворитов
Чемпионат мира
Чемпионат мира 2026 может бойкотировать один из главных фаворитов

Германия рассматривает бойкот мундиаля

Чемпионат мира 2026 может бойкотировать один из главных фаворитов
FIFA

Президент «Санкт-Паули» и член Немецкого футбольного союза Оке Гёттлих заявил, что футбольное сообщество должно серьезно обсудить возможный бойкот чемпионата мира-2026 из-за действий и заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

По его словам, момент для такой дискуссии уже настал, а потенциальная угроза даже больше, чем во время бойкотов Олимпийских игр в 1980-х годах.

«Я действительно спрашиваю себя, когда наступит момент думать и говорить об этом конкретно. Для меня это время уже настало. По моему мнению, потенциальная угроза сейчас даже больше, чем на ОИ-1980. Мы должны вести эту дискуссию.

Мы как общество забываем, как устанавливать табу и границы. Нарушается ли табу, когда кто-то угрожает или нападает?», — сказал функционер.

ЧМ-2026 должен пройти в США, Канаде и Мексике.

сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Die Welt
