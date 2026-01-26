Стали известны детали возможной покупки Серхио Рамосом Севильи за 450 млн

Знаменитый испанский игрок Серхио Рамос планирует приобрести «Севилью» в партнерстве с инвестиционной группой Five Eleven Capital.

Согласно сведениям источника, экс-защитник мадридского «Реала» и национальной сборной Испании намерен выкупить андалусийский коллектив за 450 млн евро.

Сообщается, что на данном этапе Рамос и его команда юристов проводят тщательный аудит финансовой отчетности организации. Этот процесс может продлиться до нескольких месяцев.

Как утверждают инсайдеры, неудовлетворительные спортивные показатели последних лет подтолкнули акционеров к идее продажи «Севильи». Рамос имеет давнюю связь с этим клубом: он защищал его цвета на заре карьеры с 2003 по 2005 годы, а также возвращался в команду в сезоне-2023/2024.

Последним местом работы 39-летнего ветерана был мексиканский «Монтеррей», из которого он ушел в начале декабря текущего года. При этом ранее появлялись слухи, что Серхио пока не намерен окончательно завершать профессиональную игровую карьеру.