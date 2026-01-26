Принципиальные соперники устроили борьбу за трансфер Миколенко
«Галатасарай» и «Фенербахче» хотят видеть украинца в своем составе
Стамбульские гранды устроили борьбу за украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.
Как сообщает The4thofficial.net, оба клуба имеют разные планы относительно трансфера экс-игрока «Динамо».
«Фенербахче» готов подождать до лета, чтобы попытаться подписать Миколенко на правах свободного агента. В то же время «Галатасарай» не хочет уступать принципиальному сопернику и намерен осуществить трансфер уже во время зимнего трансферного окна, чтобы опередить конкурента.
Ожидается, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе будущего украинца в АПЛ.
