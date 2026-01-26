Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Принципиальные соперники устроили борьбу за трансфер Миколенко
Англия
Принципиальные соперники устроили борьбу за трансфер Миколенко

«Галатасарай» и «Фенербахче» хотят видеть украинца в своем составе

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Стамбульские гранды устроили борьбу за украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.

Как сообщает The4thofficial.net, оба клуба имеют разные планы относительно трансфера экс-игрока «Динамо».

«Фенербахче» готов подождать до лета, чтобы попытаться подписать Миколенко на правах свободного агента. В то же время «Галатасарай» не хочет уступать принципиальному сопернику и намерен осуществить трансфер уже во время зимнего трансферного окна, чтобы опередить конкурента.

Ожидается, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе будущего украинца в АПЛ.

Эвертон – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sky Sports: Зинченко подпишет контракт с Аяксом на 6 месяцев
Один из аутсайдеров УПЛ нацелен на трансфер защитника Нью-Йорк Ред Буллз
Виталий Миколенко Фенербахче Галатасарай трансферы АПЛ трансферы Эвертон
Дмитрий Олийченко Источник: The 4th Official
