Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов выделил лучшего украинского игрока в Европе.

«Многие говорят о Забарном – это понятно, потому что человек играет в составе действующего победителя Лиги чемпионов ПСЖ. Но я бы отметил Миколенко.

Виталий имеет стабильную игровую практику в Эвертоне. Он основной защитник далеко не последней команды АПЛ, не проседает по качеству игры и очень ценится Мойесом», – сказал Богданов