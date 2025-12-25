Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Богданов выделил Виталия Миколенко
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов выделил лучшего украинского игрока в Европе.
«Многие говорят о Забарном – это понятно, потому что человек играет в составе действующего победителя Лиги чемпионов ПСЖ. Но я бы отметил Миколенко.
Виталий имеет стабильную игровую практику в Эвертоне. Он основной защитник далеко не последней команды АПЛ, не проседает по качеству игры и очень ценится Мойесом», – сказал Богданов
Ранее экс-игрок «Динамо» Андрей Богданов объяснил, почему «бело-синие» проваливают нынешний сезон Украинской Премьер-лиги. Футболист нашел несколько факторов.
