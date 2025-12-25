Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Украина. Премьер лига
Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного

Богданов выделил Виталия Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов выделил лучшего украинского игрока в Европе.

«Многие говорят о Забарном – это понятно, потому что человек играет в составе действующего победителя Лиги чемпионов ПСЖ. Но я бы отметил Миколенко.

Виталий имеет стабильную игровую практику в Эвертоне. Он основной защитник далеко не последней команды АПЛ, не проседает по качеству игры и очень ценится Мойесом», – сказал Богданов

Ранее экс-игрок «Динамо» Андрей Богданов объяснил, почему «бело-синие» проваливают нынешний сезон Украинской Премьер-лиги. Футболист нашел несколько факторов.

Андрей Богданов Виталий Миколенко Илья Забарный ПСЖ Эвертон
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
