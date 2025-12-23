Экс-игрок Динамо объяснил провал киевлян в УПЛ: «Сезон откровенно неудачен»

Бывший игрок Динамо Андрей Богданов объяснил, почему «бело-синие» проваливают нынешний сезон Украинской Премьер-лиги. Футболист нашел несколько факторов.

– Динамо тоже пришлось тяжело в нынешнем сезоне. Вряд ли кто думал, что после получения золотых медалей динамовцы закончат 2025 год на четвертом месте в УПЛ. Какие причины таких неуверенных выступлений бело-синих вы видите?

– Трудно говорить, не находясь внутри клуба. Но если посмотреть, то Динамо теряло очки во многих матчах именно в концовках. Считаю, что трансферы не усилили команду вообще, они играют теми же футболистами, что и раньше. Когда европейские команды выиграют чемпионат, идет перестройка, приходят два-три сильных игрока, которые дают импульс. А здесь сезон откровенно неудачен.

Плюс психология: когда команда попадает в яму на две-три игры, потом тяжело выйти из нее. Не было интенсивности, не было злости. Могу выделить только кубковый матч с Шахтером (2:1) с 60-й минуты, где они реально побежали и второй тайм игры во Львове (1:3). Сейчас Костюка оставили, назначив главным тренером. Хочется посмотреть на команду после собрания. Думаю, кто-то будет отсеиваться, – сказал Богданов.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.