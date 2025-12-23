Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо объяснил провал киевлян в УПЛ: «Сезон откровенно неудачен»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 09:36 |
188
0

Экс-игрок Динамо объяснил провал киевлян в УПЛ: «Сезон откровенно неудачен»

Андрей Богданов считает, что после сборов команда может измениться

23 декабря 2025, 09:36 |
188
0
Экс-игрок Динамо объяснил провал киевлян в УПЛ: «Сезон откровенно неудачен»
Instagram. Андрей Богданов

Бывший игрок Динамо Андрей Богданов объяснил, почему «бело-синие» проваливают нынешний сезон Украинской Премьер-лиги. Футболист нашел несколько факторов.

– Динамо тоже пришлось тяжело в нынешнем сезоне. Вряд ли кто думал, что после получения золотых медалей динамовцы закончат 2025 год на четвертом месте в УПЛ. Какие причины таких неуверенных выступлений бело-синих вы видите?

– Трудно говорить, не находясь внутри клуба. Но если посмотреть, то Динамо теряло очки во многих матчах именно в концовках. Считаю, что трансферы не усилили команду вообще, они играют теми же футболистами, что и раньше. Когда европейские команды выиграют чемпионат, идет перестройка, приходят два-три сильных игрока, которые дают импульс. А здесь сезон откровенно неудачен.

Плюс психология: когда команда попадает в яму на две-три игры, потом тяжело выйти из нее. Не было интенсивности, не было злости. Могу выделить только кубковый матч с Шахтером (2:1) с 60-й минуты, где они реально побежали и второй тайм игры во Львове (1:3). Сейчас Костюка оставили, назначив главным тренером. Хочется посмотреть на команду после собрания. Думаю, кто-то будет отсеиваться, – сказал Богданов.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Эксперт: «Клуб УПЛ просто обманул этого футболиста, а он приехал из Парижа»
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда могла бороться и с Динамо, и с Шахтером»
Усик и Магучих. SBC Ukraine Awards: все лауреаты премии 2025
Андрей Богданов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?
Футбол | 22 декабря 2025, 18:50 3
Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?
Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?

Экс-тренер киевлян получил зарплату за октябрь

Ямаль покорил YouTube: экскурсия по дому и рекордные просмотры
Футбол | 23 декабря 2025, 01:43 1
Ямаль покорил YouTube: экскурсия по дому и рекордные просмотры
Ямаль покорил YouTube: экскурсия по дому и рекордные просмотры

Ламин запустил свой канал

Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 22.12.2025, 08:45
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 22.12.2025, 08:23
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
ПОВОРОЗНЮК: «Надо их разогнать. Если ты не подпишешь – попадешь на передок»
Футбол | 23.12.2025, 07:48
ПОВОРОЗНЮК: «Надо их разогнать. Если ты не подпишешь – попадешь на передок»
ПОВОРОЗНЮК: «Надо их разогнать. Если ты не подпишешь – попадешь на передок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем