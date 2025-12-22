Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры

Футболист может перейти в «Чернигов»

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку.

По информации портала Insidetransfer, перволиговый «Чернигов» действительно стремится подписать Андрея Ярмоленко, вернув футболиста в родной город.

Отметим, что Ярмоленко является воспитанником футбольных систем «Десны» и «Юности».

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Андреем Ярмоленко интересуется казахстанский «Актобе».

Комментарии
Популярные новости
