Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футболист может перейти в «Чернигов»
Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку.
По информации портала Insidetransfer, перволиговый «Чернигов» действительно стремится подписать Андрея Ярмоленко, вернув футболиста в родной город.
Отметим, что Ярмоленко является воспитанником футбольных систем «Десны» и «Юности».
В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Андреем Ярмоленко интересуется казахстанский «Актобе».
