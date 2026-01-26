Скандал в Ла Лиге: Антони устроил истерику после замены
Лютая реакция на решение тренера
Бразильский полузащитник Антони крайне эмоционально отреагировал на решение тренерского штаба заменить его на 60-й минуте поединка против «Алавеса» в Ла Лиге (1:2).
Покидая поле, вингер «Бетиса» ударил ногой лежавшую рядом сумку, после чего отбросил перчатки. На этом всплеск негодования не закончился: футболист вскочил со своего места на скамейке запасных и начал что-то яростно выкрикивать. В конечном итоге игрок сел, спрятав лицо в ладонях.
В нынешнем розыгрыше испанского первенства Антони провел 16 встреч, в которых отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Напомним, бразилец присоединился к составу севильцев, перейдя из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.
El tremendo enfado de Antony cuando ha sido sustituido con el Betis #Betis #RealBetis @RealBetis https://t.co/Q9OHbYn4OP— Deportes Sevilla (@deportesDDS) January 25, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Явгусишин завоевал второе юшо подряд
Судьба путёвки в плей-офф решится в очной встрече с Чехией