Скандал в Ла Лиге: Антони устроил истерику после замены

Бразильский полузащитник Антони крайне эмоционально отреагировал на решение тренерского штаба заменить его на 60-й минуте поединка против «Алавеса» в Ла Лиге (1:2).

Покидая поле, вингер «Бетиса» ударил ногой лежавшую рядом сумку, после чего отбросил перчатки. На этом всплеск негодования не закончился: футболист вскочил со своего места на скамейке запасных и начал что-то яростно выкрикивать. В конечном итоге игрок сел, спрятав лицо в ладонях.

В нынешнем розыгрыше испанского первенства Антони провел 16 встреч, в которых отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Напомним, бразилец присоединился к составу севильцев, перейдя из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.