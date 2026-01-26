Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 января 2026, 03:42 |
Лютая реакция на решение тренера

Скандал в Ла Лиге: Антони устроил истерику после замены
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский полузащитник Антони крайне эмоционально отреагировал на решение тренерского штаба заменить его на 60-й минуте поединка против «Алавеса» в Ла Лиге (1:2).

Покидая поле, вингер «Бетиса» ударил ногой лежавшую рядом сумку, после чего отбросил перчатки. На этом всплеск негодования не закончился: футболист вскочил со своего места на скамейке запасных и начал что-то яростно выкрикивать. В конечном итоге игрок сел, спрятав лицо в ладонях.

В нынешнем розыгрыше испанского первенства Антони провел 16 встреч, в которых отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Напомним, бразилец присоединился к составу севильцев, перейдя из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

Антони (Матеус дос Сантос) Бетис Ла Лига Алавес
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
