Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафинья ответил на критику по поводу своей формы в Барселоне
Испания
26 января 2026, 04:44 |
44
0

Рафинья ответил на критику по поводу своей формы в Барселоне

Бразилец доказал, что не сбавил обороты в новом сезоне

26 января 2026, 04:44 |
44
0
Рафинья ответил на критику по поводу своей формы в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Барселоны» Рафинья ответил на критические замечания в свой адрес относительно качества его игры в текущем игровом году. Напомним, что в недавнем поединке каталонцы уверенно переиграли «Овьедо» со счетом 3:0, а сам бразилец отметился забитым мячом.

– Имея в активе восемь голов в 13 проведенных встречах, вы серьезно полагаете, что я сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном? Моя цель всегда остается неизменной – демонстрировать свою пиковую форму, – цитирует футболиста ресурс Barca Blaugranes.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Рафинья выходил на поле в 13 поединках, сумев забить восемь мячей и выполнить три голевых паса.

По теме:
Стали известны детали возможной покупки Серхио Рамосом Севильи за 450 млн
Скандал в Ла Лиге: Антони устроил истерику после замены
Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рафинья Диас Барселона Овьедо Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Футбол | 26 января 2026, 04:32 0
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко

Цена игрока – 25 миллионов евро

Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Теннис | 25 января 2026, 13:35 93
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!

Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 25.01.2026, 11:01
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25.01.2026, 11:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Футбол | 25.01.2026, 20:40
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
24.01.2026, 04:32 2
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
24.01.2026, 13:33
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем