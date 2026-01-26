Рафинья ответил на критику по поводу своей формы в Барселоне

Вингер «Барселоны» Рафинья ответил на критические замечания в свой адрес относительно качества его игры в текущем игровом году. Напомним, что в недавнем поединке каталонцы уверенно переиграли «Овьедо» со счетом 3:0, а сам бразилец отметился забитым мячом.

– Имея в активе восемь голов в 13 проведенных встречах, вы серьезно полагаете, что я сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном? Моя цель всегда остается неизменной – демонстрировать свою пиковую форму, – цитирует футболиста ресурс Barca Blaugranes.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Рафинья выходил на поле в 13 поединках, сумев забить восемь мячей и выполнить три голевых паса.