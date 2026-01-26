18-летний Эстевао повторил уникальное достижение 1993 года в Челси

Вингер «Челси» Эстевао проявил себя в качестве одного из ключевых участников матча АПЛ против «Кристал Пэлас», отметившись забитым мячом и результативным пасом. Данное противостояние завершилось триумфом лондонского клуба со счетом 3:1.

Как сообщает статистический ресурс Opta, на день проведения встречи возраст бразильца составлял 18 лет и 276 дней. Благодаря этому достижению юный талант стал вторым в списке самых молодых представителей «Челси», сумевших в рамках одной игры английского чемпионата одновременно отличиться голом и ассистом.

Ранее подобный результат в еще более юном возрасте демонстрировал только Нил Шипперли. В апреле 1993 года он записал на свой счет гол и голевую передачу в поединке против «Уимблдона», когда ему было 18 лет и 164 дня.