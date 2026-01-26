ВИДЕО. Динамо U-19 выиграло спарринг у турецкой команды, забив три мяча
Команде Кахраманказан забили: Павел Люсин, Федор Задорожний, автогол
В субботу, 24 января, «Динамо» U-19 провело спарринг с турецкой командой «Кахраманказан» во время учебно-тренировочного сбора в Турции.
Подопечные Павла Чередниченко вышли вперед в конце первой половины встречи, когда Дехтяр слева отдал передачу в центр штрафной площадки на Мартынюка, тот далее на Люсина, тот развернулся, обыграл защитника соперников и метров с 14 поразил ворота, нанеся точный удар в угол ворот турков (1:0). Близок к тому, чтобы удвоить преимущество своей команды, был Андрейко, однако ему немного не повезло – с его ударом справился голкипер соперника.
Впрочем, в начале второго тайма динамовцы смогли удвоить свое преимущество, воспользовавшись ошибкой «Кахраманказана» в защите. После вбрасывания из аута защитник турков, пытаясь выбить мяч как можно дальше, срезал его в собственные ворота (2:0).
А буквально через минуту Задорожный воспользовался неудачным действием вратаря, перехватил мяч во время удара от ворот, сыгрался с партнером и с линии штрафной площадки без помех поразил левый от себя угол ворот (3:0).
Несмотря на то, что до финального свистка наши футболисты еще имели достаточно возможностей, чтобы увеличить преимущество в счете, ни одна из них не воплотилась в забитый мяч. В итоге 3:0 – уверенная победа «Динамо» U-19.
Товарищеский матч. 24 января. Турция
Динамо Киев U-19 (Украина) – Кахраманказан (Турция) – 3:0 (1:0)
Голы: Люсин, 41, Мелих, 71 (автогол), Задорожный, 72.
Динамо U-19 (стартовый состав): 1. Семка, 11. Губенко, 4. Огородник, 28. Паринов, 3. Дехтяр, 6. Иваськив, 21. Бекерский, 8. Люсин, 20. Федоренко, 7. Андрейко, 17. Гродзинский.
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 января в 21:45 по Киеву
Нападающий МЮ установил уникальный рекорд в Премьер-лиге