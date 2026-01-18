Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Динамо U-19 забило 10 голов в ворота немецкого клуба
Молодежные турниры
18 января 2026, 20:46 |
Юношеская команда «Динамо» провела контрольный матч

ФК Динамо

«Динамо» U-19 ведет подготовку ко второй части сезона. Подопечные Павла Чередниченко провели спарринг с немецким клубом «Нойкирхен-Флуйн». Команды сыграли 4 тайма по 30 минут каждый.

Напряженной борьбы не получилось. Юношеская команда «Динамо» разгромила соперника со счетом 10:1.

Голами в составе «бело-синих» отличились Иван Андрейко, Федор Задорожный (оба – дубль), Ярослав Буравцов, Даниил Юрченко, Виталий Лобко (с пенальти), Всеволод Чалый, Максим Гродзинский и Алексей Рыбак.

Товарищеский матч. 18 января.

«Динамо» U-19 – «Нойкирхен-Флуйн» – 10:1

«Динамо» (Стартовый состав): Суркис – Губенко, Огородник, Штереверя, Дехтяр – Иваськив, Бекерский, Люсин, Буравцов, Андрейко – Мартынюк.

На футбольное поле также выходили: Семка, Роенко, Рыбак, Панимаш, Паринов, Дикий, Онищенко, Гродзинский, Юрченко, Федоренко, Чалый, Задорожный, Лобко.

Видео голов и обзор матча

товарищеские матчи Динамо Киев U-19 видео голов и обзор Павел Чередниченко учебно-тренировочные сборы Иван Андрейко Федор Задорожный Виталий Лобко Алексей Рыбак
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
