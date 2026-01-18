ВИДЕО. Динамо U-19 забило 10 голов в ворота немецкого клуба
Юношеская команда «Динамо» провела контрольный матч
«Динамо» U-19 ведет подготовку ко второй части сезона. Подопечные Павла Чередниченко провели спарринг с немецким клубом «Нойкирхен-Флуйн». Команды сыграли 4 тайма по 30 минут каждый.
Напряженной борьбы не получилось. Юношеская команда «Динамо» разгромила соперника со счетом 10:1.
Голами в составе «бело-синих» отличились Иван Андрейко, Федор Задорожный (оба – дубль), Ярослав Буравцов, Даниил Юрченко, Виталий Лобко (с пенальти), Всеволод Чалый, Максим Гродзинский и Алексей Рыбак.
Товарищеский матч. 18 января.
«Динамо» U-19 – «Нойкирхен-Флуйн» – 10:1
«Динамо» (Стартовый состав): Суркис – Губенко, Огородник, Штереверя, Дехтяр – Иваськив, Бекерский, Люсин, Буравцов, Андрейко – Мартынюк.
На футбольное поле также выходили: Семка, Роенко, Рыбак, Панимаш, Паринов, Дикий, Онищенко, Гродзинский, Юрченко, Федоренко, Чалый, Задорожный, Лобко.
Видео голов и обзор матча
