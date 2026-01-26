Бразильский полузащитник усилил Шахтер
Марлон Гомес восстановился после травмы
Бразильский полузащитника донецкого «Шахтера» Марлон Гомес восстановился от травмы.
Последние шесть недель 22-летний футболист восстанавливался от повреждения, полученного в игре Лиги конференций с «Риекой». Теперь Марлон Гомес может работать в общей группе.
В текущем сезоне Марлон Гомес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что два бразильца «Шахтера» могут получить украинское гражданство.
