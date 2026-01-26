Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский полузащитник усилил Шахтер
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 21:51 |
531
0

Бразильский полузащитник усилил Шахтер

Марлон Гомес восстановился после травмы

26 января 2026, 21:51 |
531
0
Бразильский полузащитник усилил Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Бразильский полузащитника донецкого «Шахтера» Марлон Гомес восстановился от травмы.

Последние шесть недель 22-летний футболист восстанавливался от повреждения, полученного в игре Лиги конференций с «Риекой». Теперь Марлон Гомес может работать в общей группе.

В текущем сезоне Марлон Гомес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что два бразильца «Шахтера» могут получить украинское гражданство.

По теме:
Сборная Украины готова натурализовать сразу двух звездных игроков УПЛ
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
«По-любому получит Золотой мяч». Усик удивил игроков Полесья заявлением
Марлон Гомес Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Риека Лига конференций Шахтер - Риека
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
Футбол | 26 января 2026, 00:47 1
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец

Андрей Лунин сделал трогательный подарок болельщику

МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Футбол | 26 января 2026, 07:44 0
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»

Наставник каталонского клуба – о приобретении Марк-Андре тер Штегена и уходе Ливаковича

В Европе намерены подписать украинского форварда. Игрок хочет трансфера
Футбол | 26.01.2026, 19:44
В Европе намерены подписать украинского форварда. Игрок хочет трансфера
В Европе намерены подписать украинского форварда. Игрок хочет трансфера
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26.01.2026, 08:08
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 26.01.2026, 18:35
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 6
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем