26 января 2026, 22:30
Едет на сборы. Один из лидеров Руха остается в команде

Гамбийский нападающий львовян решил остаться в Украине

Едет на сборы. Один из лидеров Руха остается в команде
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, в составе делегации «Руха», которая 31 января отправится в Словению, где пройдет заключительный этап подготовки ко второй части сезона, будет и гамбийский легионер Бабукарр Фаал. По имеющейся информации, он хочет продолжать выступать за «Рух» и стать одним из лучших бомбардиров чемпионата, что может сказаться на его трансферной стоимости.

Прошлой осенью 22-летний африканец провел за «Рух» 16 матчей в УПЛ и записал в свой актив 7 голов.

Бабукарр принадлежит львовскому клубу до 30 июня 2027 года, а популярный портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Сейчас к Фаалу проявляют интерес команды из Украины, Бельгии, Германии и Чехии.

Что касается сбора в Словении, то футболисты «Руха» свой первый спарринг на Балканах проведут 3 февраля с хорватской «Младостью».

Ранее новоиспеченный защитник чешского «Пардубице» Богдан Слюбик ответил на вопрос о просмотре в «Динамо».

