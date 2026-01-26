Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Двоих не будет, четверо приехали. Григорчук определился с целями Черноморца
Украина. Первая лига
26 января 2026, 22:39 | Обновлено 26 января 2026, 22:50
632
0

Двоих не будет, четверо приехали. Григорчук определился с целями Черноморца

Одесская команда традиционно не обходится без кадровых изменений каждые полгода

26 января 2026, 22:39 | Обновлено 26 января 2026, 22:50
632
0
Двоих не будет, четверо приехали. Григорчук определился с целями Черноморца
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Двух игроков среднего звена – 32-летнего Владлена Юрченко из харьковского «Металлиста 1925» и 27-летнего Николая Мусолитина из польской «Котвицы» – в «Черноморце» не будет.

Как стало известно из источников Sport.ua, вопрос возможного альянса между этими футболистами и одесским клубом окончательно снят с повестки дня.

Зато возможно появление в команде Романа Григорчука 22-летнего правого полузащитника Виталия Фарасеенко из «Ингульца», который получил статус свободного агента. В подростковом возрасте футболист осваивал азы игры сначала в юношеской команде донецкого «Шахтера», а затем – в одесской ДЮСШ-11.

Сейчас же в лагерь «Черноморца» приглашены четыре футболиста, которых объединяет одна общая черта – все они уже имели отношение к одесскому клубу. Трое из них в разное время защищали цвета «моряков», а еще один находился на просмотре летом 2024 года.

Интересно, что все представители тройки так называемых «старых-новых» игроков, которых пригласил Роман Григорчук, – это защитники Александр Каплиенко и Василий Курко, а также полузащитник Владислав Клименко. Первый перешел из черкасского ЛНЗ, второй – из львовских «Карпат», а третий – из киевской «Оболони».

Еще одним новичком стал нападающий Андрей Хома из ивано-франковского «Прикарпатья». Полтора года назад, находясь на просмотре в Одессе, он оставил положительное впечатление в контрольных матчах межсезонья, однако тогда до подписания контракта дело не дошло.

По теме:
Едет на сборы. Один из лидеров Руха остается в команде
Бразильский полузащитник усилил Шахтер
«По-любому получит Золотой мяч». Усик удивил игроков Полесья заявлением
Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26 января 2026, 09:18 23
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу

Андрей решил покинуть клуб

ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
Футбол | 26 января 2026, 00:47 2
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец

Андрей Лунин сделал трогательный подарок болельщику

В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Футбол | 26.01.2026, 08:55
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 26.01.2026, 21:16
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Футбол | 26.01.2026, 23:07
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 31
Футбол
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем