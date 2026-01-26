Двоих не будет, четверо приехали. Григорчук определился с целями Черноморца

Двух игроков среднего звена – 32-летнего Владлена Юрченко из харьковского «Металлиста 1925» и 27-летнего Николая Мусолитина из польской «Котвицы» – в «Черноморце» не будет.

Как стало известно из источников Sport.ua, вопрос возможного альянса между этими футболистами и одесским клубом окончательно снят с повестки дня.

Зато возможно появление в команде Романа Григорчука 22-летнего правого полузащитника Виталия Фарасеенко из «Ингульца», который получил статус свободного агента. В подростковом возрасте футболист осваивал азы игры сначала в юношеской команде донецкого «Шахтера», а затем – в одесской ДЮСШ-11.

Сейчас же в лагерь «Черноморца» приглашены четыре футболиста, которых объединяет одна общая черта – все они уже имели отношение к одесскому клубу. Трое из них в разное время защищали цвета «моряков», а еще один находился на просмотре летом 2024 года.

Интересно, что все представители тройки так называемых «старых-новых» игроков, которых пригласил Роман Григорчук, – это защитники Александр Каплиенко и Василий Курко, а также полузащитник Владислав Клименко. Первый перешел из черкасского ЛНЗ, второй – из львовских «Карпат», а третий – из киевской «Оболони».

Еще одним новичком стал нападающий Андрей Хома из ивано-франковского «Прикарпатья». Полтора года назад, находясь на просмотре в Одессе, он оставил положительное впечатление в контрольных матчах межсезонья, однако тогда до подписания контракта дело не дошло.