Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот бразилец нужен Реброву для сборной»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о возможной натурализации хавбека «Шахтера» Педриньо.

«Мне сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, – сказал Маркевич. – Однако, как мне кажется, в «Шахтере» есть и более сильные исполнители в линии полузащиты. Другой вопрос, если сам футболист изъявил желание играть за сборную Украины и его нуждается главный тренер.

Конечно, в целом Педриньо – качественный исполнитель. В нынешнем сезоне полузащитник демонстрирует результативный футбол, он легкий, ловкий. С такими качествами игрок, возможно, и помог бы в игре со Швецией, которая действует в силовом ключе. Но опять же, если бразилец нужен Сергею Реброву, значит, он что-то видит в этом футболисте. Наставник отвечает за результат, ему и принимать решения», – сказал Маркевич.