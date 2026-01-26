Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
26 января 2026, 23:47
Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот бразилец нужен Реброву для сборной»

Мирон Богданович высказался о натурализации Педриньо

Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот бразилец нужен Реброву для сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о возможной натурализации хавбека «Шахтера» Педриньо.

«Мне сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, – сказал Маркевич. – Однако, как мне кажется, в «Шахтере» есть и более сильные исполнители в линии полузащиты. Другой вопрос, если сам футболист изъявил желание играть за сборную Украины и его нуждается главный тренер.

Конечно, в целом Педриньо – качественный исполнитель. В нынешнем сезоне полузащитник демонстрирует результативный футбол, он легкий, ловкий. С такими качествами игрок, возможно, и помог бы в игре со Швецией, которая действует в силовом ключе. Но опять же, если бразилец нужен Сергею Реброву, значит, он что-то видит в этом футболисте. Наставник отвечает за результат, ему и принимать решения», – сказал Маркевич.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
