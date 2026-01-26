Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос.

Энцо Алвес, сын легендарного бразильского экс-футболиста Марсело, подписал первый профессиональный контракт с мадридским «Реалом».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, королевский клуб видит большую перспективу в футболисте и рассматривает его как часть долгосрочного проекта.

Марсело сыграл 546 матчей, отличившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Также в его активе 25 выигранных трофеев с «сливочными», 5 из которых – это кубки Лиги чемпионов.

В прошлом году Энцо Алвес забил 4 гола в одном из матчей.

