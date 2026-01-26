Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Марсело может гордиться Энцо Алвесом
Энцо Алвес, сын легендарного бразильского экс-футболиста Марсело, подписал первый профессиональный контракт с мадридским «Реалом».
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, королевский клуб видит большую перспективу в футболисте и рассматривает его как часть долгосрочного проекта.
Марсело сыграл 546 матчей, отличившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Также в его активе 25 выигранных трофеев с «сливочными», 5 из которых – это кубки Лиги чемпионов.
В прошлом году Энцо Алвес забил 4 гола в одном из матчей.
🚨⚪️ Marcelo’s son Enzo Alves signed today his first pro contract at Real Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
Seen as huge talent for the future, Enzo will be part of Real Madrid long term project. pic.twitter.com/yUvfXFuRKU
