Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Жирона – Хетафе. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

Жирона – Хетафе. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, проходит матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».

Игра проходит на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали игру с первых минут.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января
Жирона – Хетафе – 0:0

Видеотрансляция матча

По теме:
Ванат станет третьим украинцем с 20+ матчами за Жирону во всех турнирах
Барса договорилась о контракте с хавбеком сборной Испании. Он стоит €70 млн
Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Хетафе
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
