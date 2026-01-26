В понедельник, 26 января, проходит матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».

Игра проходит на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали игру с первых минут.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января

Жирона – Хетафе – 0:0

Видеотрансляция матча