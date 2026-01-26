Жирона – Хетафе. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В понедельник, 26 января, проходит матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».
Игра проходит на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали игру с первых минут.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января
Жирона – Хетафе – 0:0
Видеотрансляция матча
