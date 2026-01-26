Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе

Вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в лидеры по количеству проведенных «сухих» матчей в текущем сезоне среди вратарей, выступающих в десятке сильнейших чемпионатов Европы.

Встреча с командой «Эштрела Амадора» стала для воспитанника донецкого «Шахтера» уже 17-й на клубном уровне в кампании-2025/26, в которой он не пропустил ни одного гола.

Он сравнялся с показателем голкипера «Порту» Диого Кошты, который до последнего момента был единоличным лидером в данной категории. Главным преследователем дуэта лидеров на данный момент является вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя. На счету испанца – 16 «сухих» матчей в текущем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» готова дать Трубину самую большую зарплату в чемпионате Португалии.