Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
26 января 2026, 22:41 | Обновлено 26 января 2026, 22:42
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе

Вратарь сборной Украины проводит великолепный сезон в «Бенфике»

26 января 2026, 22:41 | Обновлено 26 января 2026, 22:42
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в лидеры по количеству проведенных «сухих» матчей в текущем сезоне среди вратарей, выступающих в десятке сильнейших чемпионатов Европы.

Встреча с командой «Эштрела Амадора» стала для воспитанника донецкого «Шахтера» уже 17-й на клубном уровне в кампании-2025/26, в которой он не пропустил ни одного гола.

Он сравнялся с показателем голкипера «Порту» Диого Кошты, который до последнего момента был единоличным лидером в данной категории. Главным преследователем дуэта лидеров на данный момент является вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя. На счету испанца – 16 «сухих» матчей в текущем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» готова дать Трубину самую большую зарплату в чемпионате Португалии.

Анатолий Трубин статистика чемпионат Португалии по футболу Бенфика
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
