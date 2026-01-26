Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Где Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Лидс

Матч 23-го тура АПЛ начнется в 22:00

Где Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Лидс
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 23-го тура АПЛ против «Лидса».

Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 22 матча в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия.

Стартовые составы на матч Эвертон – Лидс:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
