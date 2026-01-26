Где Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Лидс

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 23-го тура АПЛ против «Лидса».

Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 22 матча в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия.

Стартовые составы на матч Эвертон – Лидс: