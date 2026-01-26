Где Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Лидс
Матч 23-го тура АПЛ начнется в 22:00
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 23-го тура АПЛ против «Лидса».
Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 22 матча в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия.
Стартовые составы на матч Эвертон – Лидс:
Tonight's Toffees to face @LUFC! 🔵#EVELEE pic.twitter.com/B5yoURoIY6— Everton (@Everton) January 26, 2026
📋 Your #LUFC XI... pic.twitter.com/H9aLuUO3fR— Leeds United (@LUFC) January 26, 2026
