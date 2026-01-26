Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 января 2026, 20:19
Украинский футболист поедет играть в АПЛ за 30 миллионов евро

«Борнмут» вскоре заключит сделку по Батагову

Украинский футболист поедет играть в АПЛ за 30 миллионов евро
Арсений Батагов

«Трабзонспор» близок к завершению переговоров с «Борнмутом» о трансфере 23-летнего защитника Арсения Батагова. По информации турецких СМИ, разница между предложением английского клуба и ожиданиями турок сократилась до 2 млн евро.

Ранее «Трабзонспор» отклонил предложения «Бенфики» (22 млн) и других клубов, но нынешняя сделка с «Борнмутом» – самая высокая, которая поступала за игрока.

На данный момент «Борнмут» предложил 28 миллионов – нужно добавить еще два, чтобы закрыть сделку.

Ожидается, что окончательное решение будет принято на следующей неделе. Тем временем тренерский штаб готовит альтернативные варианты на случай ухода Батагова.

Дмитрий Олийченко Источник
