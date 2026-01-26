Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Эвертон
26.01.2026 22:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 января 2026, 12:45 | Обновлено 26 января 2026, 12:52
31
0

Поединок состоится 26 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Эвертон

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 22 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 32 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 расстояние небольшое – всего 3 очка.

Из Кубка Англии «ириски» вылетели на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Сандерленда».

Лидс

Непросто, но все же достаточно неплохо проходит сезон для новичков чемпионата. За 22 тура Премьер-лиги «павлинам» удалось набрать 25 баллов – такие результаты пока позволяют находиться на 16 месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета не слишком существенно – 5 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «Лидс» выбил «Дерби Каунти» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Бирмингема».

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы сыграли между собой в 6 матчах. 3 раза победил «Эвертон», дважды игра завершалась вничью, а еще 1 раз выиграл «Лидс».

Интересные факты

  • В последних 8-х матчах «Эвертон» имеет всего 2 победы.
  • А вот «Лидс» проиграл всего в 1/10 предыдущих поединков.
  • «Эвертон» пропустил лишь 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 4-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Обычно матчи этих команд не заканчиваются с большим счетом, так что я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
26 января 2026 -
22:00
Лидс
Тотал меньше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Эвертон Лидс прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
