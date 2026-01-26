Руслан МАЛИНОВСКИЙ о своем шедевре: «Не собирался бить по воротам»
Игроку удался очередной классный дальний удар
Хавбек Дженоа Руслан Малиновский великолепным ударом со штрафного забил гол в ворота Болоньи в матче чемпионата Италии.
При этом шедевра могло и не быть, так как игрок сборной Украины сперва не собирался бить по воротам.
«У меня были сомнения, стоит ли бить по воротам. Думал, возможно, стоит навешивать, а не бить. Но партнер мне сказал, что стоит пробивать, потому что после удаления вратаря у них новый кипер на ворота вышел».
«Я посмотрел на тренера, но он не дал четких указаний и сказал разбираться самому. Так что я принял решение пробивать», – сказал Малиновский.
Гол Малиновского начал камбэк, а Дженоа удалось победить 3:2, хотя команда уступала 0:2.
